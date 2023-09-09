Лемешка Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемешка Анна Яковлевна

Лемешка Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пуян Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лемешка Евфимия Антоновна

Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Клименко Анна Антоновна

Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Лемешка Илья Антонович

Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лемешка Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лемешка Антон Гордеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close