Лемешка Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пуян Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лемешка Евфимия Антоновна
Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Клименко Анна Антоновна
Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лемешка Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Лемешка Антон Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно