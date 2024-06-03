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Лемешка Григорий Гордеевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лемешка Гордей

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нужная (Лемешка) Лукия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Лемешка Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лемешка Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Смерть
До 1789
Криски, Чернігівська область

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