Лемешка Григорий Гордеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лемешка Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нужная (Лемешка) Лукия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Лемешка Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Лемешка Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1789