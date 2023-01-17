Ульяна Федульева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Федульева

Ульяна Федульева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Дочь: Васса Моисеева

Отец ребёнка: Коврижных Моисей Иванов

Кусекеево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 27.03.1892 ст.

Дочь: Матрона Моисеева

Отец ребёнка: Коврижных Моисей Иванов

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК г. Бирска, Свято-Троицкий собор, 1892 г. рожд. 27/28 марта Матрона Вятской губ., Котельнического у., Синцовской вол., поч. 2 Коврижского кр-н Моисей Иванов Коврижных и Ульяна Феодулова. В.: д. ... Показать все
Рождение ребёнка
?.09.1894

Дочь: София Моисеевна

Отец ребёнка: Коврижных Моисей Иванов

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close