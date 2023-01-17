Ульяна Федульева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Васса Моисеева
Отец ребёнка: Коврижных Моисей Иванов
Кусекеево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 27.03.1892 ст.
Дочь: Матрона Моисеева
Отец ребёнка: Коврижных Моисей Иванов
МК г. Бирска, Свято-Троицкий собор, 1892 г. рожд. 27/28 марта Матрона Вятской губ., Котельнического у., Синцовской вол., поч. 2 Коврижского кр-н Моисей Иванов Коврижных и Ульяна Феодулова. В.: д. ... Показать все
Рождение ребёнка
?.09.1894
Дочь: София Моисеевна
Отец ребёнка: Коврижных Моисей Иванов
Смерть
Неизвестно