Коврижных Моисей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Дочь: Васса Моисеева
Мать ребёнка: Ульяна Федульева
Кусекеево, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Вычислено 27.03.1892 ст.
Дочь: Матрона Моисеева
Мать ребёнка: Ульяна Федульева
МК г. Бирска, Свято-Троицкий собор, 1892 г. рожд. 27/28 марта Матрона Вятской губ., Котельнического у., Синцовской вол., поч. 2 Коврижского кр-н Моисей Иванов Коврижных и Ульяна Феодулова. В.: д. ... Показать все
Рождение ребёнка
?.09.1894
Дочь: София Моисеевна
Мать ребёнка: Ульяна Федульева
Смерть
Неизвестно