(Коврижных) Матрона Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коврижных) Матрона Моисеева

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Место рождения

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Вычислено 27.03.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
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Место
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Рождение
Вычислено 27.03.1892 ст.

Отец: Коврижных Моисей Иванов

Мать: Ульяна Федульева

Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК г. Бирска, Свято-Троицкий собор, 1892 г. рожд. 27/28 марта Матрона Вятской губ., Котельнического у., Синцовской вол., поч. 2 Коврижского кр-н Моисей Иванов Коврижных и Ульяна Феодулова. В.: д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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