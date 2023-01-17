(Коврижных) Матрона Моисеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 27.03.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 27.03.1892 ст.
Отец: Коврижных Моисей Иванов
Мать: Ульяна Федульева
МК г. Бирска, Свято-Троицкий собор, 1892 г. рожд. 27/28 марта Матрона Вятской губ., Котельнического у., Синцовской вол., поч. 2 Коврижского кр-н Моисей Иванов Коврижных и Ульяна Феодулова. В.: д. ... Показать все
Смерть
Неизвестно