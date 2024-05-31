Коренкин Артемий Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
ГАСО, рев1834, 51об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-26л
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Коренкина) Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна
ГАСО, 179-1-213-26л
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна
ГАСО, 179-1-213-25об
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна
ГАСО, 179-1-213-25об
Смерть
До 1850