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Коренкин Артемий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Коренкин Иван Петрович

Мать: Коренкина (Малиновцева) Марфа Филатовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 51об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-26л
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Коренкина) Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-26л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Коренкин Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25об
Рождение ребёнка
1849

Сын: Коренкин Яков Артемьевич

Мать ребёнка: Коренкина (Полякова) Анна Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25об
Смерть
До 1850
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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