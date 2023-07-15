Мухаметзянова Фатима Мустафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Мухаметзянов Ильдус Гарифзянович
Отец ребёнка: Мухаметзянов Гарифзян
Рождение ребёнка
16.08.1939
Дочь: Сафарова Фагима Гарифзяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1944
Дочь: Сафина (Мухаметзянова) Фавзия Гарифзяновна
Отец ребёнка: Мухаметзянов Гарифзян
Смерть
Неизвестно