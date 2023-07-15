Мухаметзянова Фатима Мустафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянова Фатима Мустафовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Мухаметзянов Ильдус Гарифзянович

Отец ребёнка: Мухаметзянов Гарифзян

Рождение ребёнка
16.08.1939

Дочь: Сафарова Фагима Гарифзяновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1944

Дочь: Сафина (Мухаметзянова) Фавзия Гарифзяновна

Отец ребёнка: Мухаметзянов Гарифзян

Смерть
Неизвестно

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