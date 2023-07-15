Мухаметзянов Гарифзян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1936
Сын: Мухаметзянов Ильдус Гарифзянович
Мать ребёнка: Мухаметзянова Фатима Мустафовна
Рождение ребёнка
07.01.1944
Дочь: Сафина Фавзия Гарифзяновна
Мать ребёнка: Мухаметзянова Фатима Мустафовна
Смерть
Неизвестно