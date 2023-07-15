Мухаметзянов Гарифзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянов Гарифзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1936

Сын: Мухаметзянов Ильдус Гарифзянович

Мать ребёнка: Мухаметзянова Фатима Мустафовна

Рождение ребёнка
07.01.1944

Дочь: Сафина Фавзия Гарифзяновна

Мать ребёнка: Мухаметзянова Фатима Мустафовна

Смерть
Неизвестно
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