Овчинникова (Царегородцева) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Овчинников Иван
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий
Рождение ребёнка
12.02.1936
Дочь: Бурнаева Анна
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий
Рождение ребёнка
21.02.1938
Сын: Овчинников Виктор
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Дмитрий