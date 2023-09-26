Овчинникова (Царегородцева) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Царегородцева) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Овчинников Иван

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий

Рождение ребёнка
12.02.1936

Дочь: Бурнаева Анна

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий

Рождение ребёнка
21.02.1938

Сын: Овчинников Виктор

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Дмитрий

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