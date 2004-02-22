Овчинников Виктор
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.02.1938
Дата смерти22.02.2004
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1938
Отец: Овчинников Дмитрий
Мать: Овчинникова Елизавета
Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962
Дочь: Пастухова Светлана
Мать ребёнка: Овчинников Валентина
Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962
Дочь: Савенчук Надежда
Мать ребёнка: Овчинников Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинников Валентина
Смерть
22.02.2004