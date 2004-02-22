Овчинников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Виктор

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.02.1938

Дата смерти

22.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1938

Отец: Овчинников Дмитрий

Мать: Овчинникова Елизавета

Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962

Дочь: Пастухова Светлана

Мать ребёнка: Овчинников Валентина

Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
26.12.1962

Дочь: Савенчук Надежда

Мать ребёнка: Овчинников Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинников Валентина

Смерть
22.02.2004
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