Овчинников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Овчинников Иван
Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета
Рождение ребёнка
12.02.1936
Дочь: Бурнаева Анна
Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета
Рождение ребёнка
21.02.1938
Сын: Овчинников Виктор
Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчинникова Елизавета