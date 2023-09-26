Овчинников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Дмитрий

Овчинников Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Овчинников Иван

Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета

Рождение ребёнка
12.02.1936

Дочь: Бурнаева Анна

Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета

Рождение ребёнка
21.02.1938

Сын: Овчинников Виктор

Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Овчинникова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Елизавета

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close