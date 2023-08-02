Туганова (Есеева) Налкута
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туганов Квист Арданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулатова Дока Квистовна
Отец ребёнка: Туганов Квист Арданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Али-Мурза
Отец ребёнка: Туганов Квист Арданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Цопан
Отец ребёнка: Туганов Квист Арданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Науруз
Отец ребёнка: Туганов Квист Арданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туганов Анзор
Отец ребёнка: Туганов Квист Арданович
Смерть
Неизвестно