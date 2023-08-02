Тулатова (Туганова) Дока Квистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Туганова) Дока Квистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туганов Квист Арданович

Мать: Туганова Налкута

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Тулатов Инал Дзамбулатович

Отец ребёнка: Тулатов Дзамболат Майрамукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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