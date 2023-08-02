Тулатова (Туганова) Дока Квистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туганов Квист Арданович
Мать: Туганова Налкута
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Тулатов Инал Дзамбулатович
Отец ребёнка: Тулатов Дзамболат Майрамукович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно