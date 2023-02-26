Васса Иванова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти21.03.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885
Сын: Михаил Иванов
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
14.12.1887
Дочь: (Сазоненкова) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
10.06.1890
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
14.06.1892
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
10.02.1896
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
15.06.1898
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов
Рождение ребёнка
09.09.1900
Дочь: (Сазоненкова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов