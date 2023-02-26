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Васса Иванова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

21.03.1901

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.05.1883

Муж: Сазоненков Иван Сазонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Михаил Иванов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1887

Дочь: (Сазоненкова) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1890

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1892

Сын: Сазоненков Тихон Иванов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1896

Сын: Сазоненков Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Рождение ребёнка
15.06.1898

Сын: Сазоненков Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1900

Дочь: (Сазоненкова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Сазоненков Иван Сазонов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.03.1901

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