Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения28.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
Отец: Сазоненков Иван Сазонов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
30.01.1904
Жена: Ефросиния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1905
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1907
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Смерть
Неизвестно