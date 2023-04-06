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Михаил Иванов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: Сазоненков Иван Сазонов

Мать: Васса Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1904

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1905

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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