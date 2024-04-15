Страхов Василей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрахов Василей Андреевич

Страхов Василей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Страхов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Страхов Дементий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Страхов Зиновий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Страхов Трофим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимскогоо уезда Камышенской волости
Рождение ребёнка
1805

Сын: Страхов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Маланья

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close