Страхов Василей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Страхов Андрей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Страхов Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Страхов Зиновий Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Страхов Трофим Васильевич
Место жительства
С 1803
Из Ишимскогоо уезда Камышенской волости
Рождение ребёнка
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Страхова Маланья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855