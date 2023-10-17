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Страхов Трофим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Страхов Василей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Страхов Агафон Трофимович

Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Трофимовна

Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Домна Трофимовна

Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Парасковья Парфеновна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1843
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