Страхов Трофим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Страхов Василей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Страхов Агафон Трофимович
Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Трофимовна
Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Домна Трофимовна
Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Парасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Страхова Парасковья Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843