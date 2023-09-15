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Страхов Иван Васильевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Страхов Василей Андреевич

Мать: не указана

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Страхов Денис Иванович

Мать ребёнка: Страхова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лукерья Ивановна

Мать ребёнка: Страхова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Страхова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Страхова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Страхова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Страхов Гаврило Денисович

Мать ребёнка: Страхова ?

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Варвара Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Страхова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова ?

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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