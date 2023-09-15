Страхов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Страхов Василей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Страхова ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лукерья Ивановна
Мать ребёнка: Страхова ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Страхова ?
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Страхова ?
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Страхова ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Страхов Гаврило Денисович
Мать ребёнка: Страхова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Страхова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Страхова ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно