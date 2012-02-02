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Парфёнова Мария Артёмовна
Парфёнова Мария Артёмовна
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Древо
Место рождения
Бисерть
, Бисертский, Свердловская область
Дата рождения
02.02.2012
Пол
Женский
Отец
Парфёнов Артём Николаевич
1982 г.р.
Мать
Парфёнова (Жиганова) Ксения Сергеевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2012
Отец:
Парфёнов Артём Николаевич
Мать:
Парфёнова Ксения Сергеевна
Бисерть
, Бисертский, Свердловская область
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