Парфёнов Артём Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1982
Отец: Николай Парфёнов
Мать: Парфёнова Вера
Бракосочетание
19.08.2004
Рождение ребёнка
12.06.2009
Дочь: Парфёнова Арина Артёмовна
Мать ребёнка: Парфёнова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.2012
Дочь: Парфёнова Мария Артёмовна
Мать ребёнка: Парфёнова Ксения Сергеевна