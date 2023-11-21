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Парфёнов Артём Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1982

Отец: Николай Парфёнов

Мать: Парфёнова Вера

Бракосочетание
19.08.2004

Жена: Парфёнова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
12.06.2009

Дочь: Парфёнова Арина Артёмовна

Мать ребёнка: Парфёнова Ксения Сергеевна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.2012

Дочь: Парфёнова Мария Артёмовна

Мать ребёнка: Парфёнова Ксения Сергеевна

Бисерть, Бисертский, Свердловская область
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