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Барышева Татьяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Барышев Ефим 1-й

Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Барышев Яков Иванов

Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1847

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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