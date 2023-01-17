Барышева Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Барышев Ефим 1-й
Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Барышев Яков Иванов
Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й
Рождение ребёнка
15.04.1847
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Барышев Иван 1-й
Смерть
Неизвестно