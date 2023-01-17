Барышев Ефим 1-й
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти02.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Барышев Иван 1-й
Бракосочетание
08.11.1876
Жена: Ксения Дмитриева
Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1877
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Рождение ребёнка
16.10.1880
Мать ребёнка: Ксения Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Васильева
Смерть
02.03.1887
Причина смерти: от простуды