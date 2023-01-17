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Барышев Ефим 1-й

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

02.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Барышев Иван 1-й

Мать: Барышева Татьяна Никитина

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Ксения Дмитриева

Федоровское, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1877

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1880

Сын: Барышев Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Ксения Дмитриева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Васильева

Смерть
02.03.1887
Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от простуды
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