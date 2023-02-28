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Барышев Иван 1-й

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Место рождения

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

18.07.1887

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Барышев Яким Евдокимов

Мать: Анна Андреева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Барышев Ефим 1-й

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Барышев Яков Иванов

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.04.1847

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Иванова

Смерть
18.07.1887
Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от старости
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