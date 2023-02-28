Барышев Иван 1-й
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смерти18.07.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Барышев Яким Евдокимов
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Барышев Ефим 1-й
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Барышев Яков Иванов
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
15.04.1847
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Барышева Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Иванова
Смерть
18.07.1887
Причина смерти: от старости