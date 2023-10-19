Чухутин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧухутин Михаил Иванович

Чухутин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1912

Дата смерти

24.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912

Отец: Чухутин Иван Павлович

Мать: Чухутина Матрона Степановна

Крещение
20.05.1912
Рождение ребёнка
17.02.1940

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Халида Зарифовна

Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Чухутин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Халида Зарифовна

Рождение ребёнка
09.11.1943

Сын: Чухутин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Халида Зарифовна

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1947

Сын: Чухутин Альберт Михайлович

Мать ребёнка: Халида Зарифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close