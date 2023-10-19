Чухутин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1912
Дата смерти24.04.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912
Отец: Чухутин Иван Павлович
Крещение
20.05.1912
Рождение ребёнка
17.02.1940
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Халида Зарифовна
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Чухутин Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Халида Зарифовна
Рождение ребёнка
09.11.1943
Сын: Чухутин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Халида Зарифовна
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1947
Сын: Чухутин Альберт Михайлович
Мать ребёнка: Халида Зарифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1947