(Сайфуллина) Халида Зарифовна
Место рождения
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти06.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Рождение ребёнка
17.02.1940
Дочь: Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Чухутин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1943
Сын: Чухутин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1947
Сын: Чухутин Альберт Михайлович
Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович
Смерть
06.07.1993