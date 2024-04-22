(Сайфуллина) Халида Зарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайфуллина) Халида Зарифовна

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

06.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1940

Дочь: Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Чухутин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1943

Сын: Чухутин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1947

Сын: Чухутин Альберт Михайлович

Отец ребёнка: Чухутин Михаил Иванович

Смерть
06.07.1993
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