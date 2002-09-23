Чухутин Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухутин Евгений Михайлович

Место рождения

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.11.1943

Дата смерти

23.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943

Отец: Чухутин Михаил Иванович

Мать: Халида Зарифовна

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.06.1967

Жена: Вера Петровна

Рождение ребёнка
22.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Петровна

ТАССР
Рождение ребёнка
28.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.2002
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