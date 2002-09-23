Чухутин Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.11.1943
Дата смерти23.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1943
Отец: Чухутин Михаил Иванович
Мать: Халида Зарифовна
Бракосочетание
17.06.1967
Жена: Вера Петровна
Рождение ребёнка
22.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Петровна
ТАССР
Рождение ребёнка
28.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.2002