Ефимочкина (Меркулова) Евдокия Лавровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимочкина (Меркулова) Евдокия Лавровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
06.09.1881 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1883 ст.

Сын: Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
30.09.1885 ст.

Дочь: Ефимочкина Устинья Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
05.09.1888 ст.

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.

Дочь: Ефимочкина Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимочкин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимочкин Григорий Родионович

Смерть
Неизвестно
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