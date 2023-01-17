Ефимочкина (Меркулова) Евдокия Лавровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
06.09.1881 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1883 ст.
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
30.09.1885 ст.
Дочь: Ефимочкина Устинья Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
05.09.1888 ст.
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
15.02.1890 ст.
Дочь: Ефимочкина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимочкин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Ефимочкин Григорий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно