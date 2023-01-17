Емельянов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924
Отец: Емельянов Степан
Рождение ребёнка
21.08.1950
Сын: Емельянов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Емельянова Демьянова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Емельянова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Емельянова Демьянова Мария Григорьевна
Опухлики, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно