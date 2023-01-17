Емельянов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924

Отец: Емельянов Степан

Мать: Емельянова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
21.08.1950

Сын: Емельянов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Емельянова Демьянова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Емельянова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Емельянова Демьянова Мария Григорьевна

Опухлики, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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