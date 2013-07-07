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Емельянов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1950

Дата смерти

07.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1950

Отец: Емельянов Иван Степанович

Мать: Емельянова Демьянова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
03.03.1971

Сын: Емельянов Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
07.01.1980

Дочь: Емельянова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Татьяна Владимировна

Смерть
07.07.2013
Спасс-Балаздынь, Невельский муниципальный район, Псковская область
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