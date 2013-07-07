Емельянов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1950
Дата смерти07.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1950
Рождение ребёнка
03.03.1971
Сын: Емельянов Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
07.01.1980
Дочь: Емельянова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Емельянова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2013
Спасс-Балаздынь, Невельский муниципальный район, Псковская область