Емельянова Демьянова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924
Рождение ребёнка
21.08.1950
Сын: Емельянов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Емельянов Иван Степанович
Рождение ребёнка
18.09.?
Дочь: Емельянова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Емельянов Иван Степанович
Опухлики, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно