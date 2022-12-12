Емельянова Демьянова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Демьянова Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1924

Отец: Демьянов Григорий Петрович

Мать: Демьянова Пелагея Артёмовна

Рождение ребёнка
21.08.1950

Сын: Емельянов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Емельянов Иван Степанович

Рождение ребёнка
18.09.?

Дочь: Емельянова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Емельянов Иван Степанович

Опухлики, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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