Бобарыкина (Зеленина) Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1938
Дата смерти11.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1938
Отец: Зеленин Иван Лукьянович
Бракосочетание
06.12.1956
Рождение ребёнка
10.03.1958
Дочь: Панарина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1960
Сын: Бобарыкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1962
Дочь: Гирус Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
31.07.1965
Дочь: Зеленина Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1973
Дочь: Бобарыкина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич
Смерть
11.07.2010