Бобарыкина (Зеленина) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобарыкина (Зеленина) Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1938

Дата смерти

11.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1938

Отец: Зеленин Иван Лукьянович

Мать: Ананьева Дарья Максимовна

Бракосочетание
06.12.1956

Муж: Бобарыкин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1958

Дочь: Панарина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
04.02.1960

Сын: Бобарыкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1962

Дочь: Гирус Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
31.07.1965

Дочь: Зеленина Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1973

Дочь: Бобарыкина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Бобарыкин Алексей Николаевич

Смерть
11.07.2010
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