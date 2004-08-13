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Бобарыкин Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1932

Дата смерти

13.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1932

Отец: Бобарыкин Николай Михайлович

Мать: Бобарыкина Мария Яковлевна

Бракосочетание
06.12.1956

Жена: Бобарыкина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1958

Дочь: Панарина Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1960

Сын: Бобарыкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1962

Дочь: Гирус Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1965

Дочь: Зеленина Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1973

Дочь: Бобарыкина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна

Смерть
13.08.2004
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