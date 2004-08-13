Бобарыкин Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1932
Дата смерти13.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1932
Бракосочетание
06.12.1956
Рождение ребёнка
10.03.1958
Дочь: Панарина Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1960
Сын: Бобарыкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.08.1962
Дочь: Гирус Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1965
Дочь: Зеленина Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1973
Дочь: Бобарыкина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Бобарыкина Тамара Ивановна
Смерть
13.08.2004