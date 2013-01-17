Киреев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

24.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Замулаева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мещерикова Екатерина Семеновна

Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Смерть
24.02.1943
Орловская область, деревня Загоричи
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