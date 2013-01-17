Киреев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти24.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Замулаева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мещерикова Екатерина Семеновна
Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Смерть
24.02.1943
Орловская область, деревня Загоричи