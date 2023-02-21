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Мещерикова Екатерина Семеновна

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Место рождения

Россия, Калужская область, Перемышльский район, селение Романовск

Дата рождения

03.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908

Отец: Мещериков Семён Григорьевич

Мать: Мещерикова Мария Павловна

Россия, Калужская область, Перемышльский район, селение Романовск
Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Замулаева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Киреев Иван Дмитриевич

Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Смерть
Неизвестно
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