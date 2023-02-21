Мещерикова Екатерина Семеновна
Место рожденияРоссия, Калужская область, Перемышльский район, селение Романовск
Дата рождения03.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1908
Россия, Калужская область, Перемышльский район, селение Романовск
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Замулаева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Киреев Иван Дмитриевич
Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Смерть
Неизвестно