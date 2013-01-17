Замулаева Мария Ивановна
Место рожденияРоссия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Дата рождения06.08.1936
Дата смерти17.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936
Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Рождение ребёнка
16.09.1957
Дочь: Брылёва Надежда Александровна
Отец ребёнка: Замулаев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минакова Марина Александровна
Отец ребёнка: Замулаев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храмцова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Замулаев Александр Сергеевич
Смерть
17.01.2013