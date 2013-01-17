Замулаева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамулаева Мария Ивановна

Замулаева Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка

Дата рождения

06.08.1936

Дата смерти

17.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1936

Отец: Киреев Иван Дмитриевич

Мать: Мещерикова Екатерина Семеновна

Россия, Калужская область, Перемышльский район, деревня Романовка
Рождение ребёнка
16.09.1957

Дочь: Брылёва Надежда Александровна

Отец ребёнка: Замулаев Александр Сергеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минакова Марина Александровна

Отец ребёнка: Замулаев Александр Сергеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замулаев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храмцова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Замулаев Александр Сергеевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
17.01.2013
Калуга, город Калуга, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close