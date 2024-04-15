Коровина (Сивина) Парасковья Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Сивина) Парасковья Галактионовна

Место рождения

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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