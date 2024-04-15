Коровина (Сивина) Парасковья Галактионовна
Место рожденияРоссийская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно