Косаревъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаревъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косаревъ Михаилъ

Мать: Косарева Анна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Косаревъ Дмитрій

Мать ребёнка: Косарева Евдокія

Рождение ребёнка
02.10.1912

Сын: Косаревъ Фома

Мать ребёнка: Косарева Евдокія

Рождение ребёнка
04.03.1930

Сын: Косарев Николай

Мать ребёнка: Косарева Евдокія

Тютюлени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Евдокія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Косарева Евдокія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Евдокія

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