Косаревъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косаревъ Михаилъ
Мать: Косарева Анна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Косаревъ Дмитрій
Мать ребёнка: Косарева Евдокія
Рождение ребёнка
02.10.1912
Сын: Косаревъ Фома
Мать ребёнка: Косарева Евдокія
Рождение ребёнка
04.03.1930
Сын: Косарев Николай
Мать ребёнка: Косарева Евдокія
Тютюлени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Евдокія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Косарева Евдокія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косарева Евдокія