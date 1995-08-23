Косарев Николай
Место рожденияТютюлени
Дата рождения04.03.1930
Дата смерти23.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930
Отец: Косаревъ Семенъ
Мать: Косарева Евдокія
Тютюлени
Рождение ребёнка
08.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
хутор Тютюлени
Рождение ребёнка
17.02.1959
Сын: Косарев Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тютюлени, Зилаирский, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.1995
Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан