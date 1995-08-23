Косарев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Николай

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Место рождения

Тютюлени

Дата рождения

04.03.1930

Дата смерти

23.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930

Отец: Косаревъ Семенъ

Мать: Косарева Евдокія

Тютюлени
Рождение ребёнка
08.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

хутор Тютюлени
Рождение ребёнка
17.02.1959

Сын: Косарев Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тютюлени, Зилаирский, Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.1995
Иргизлы, Бурзянский муниципальный район, Республика Башкортостан
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