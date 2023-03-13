(Косарева) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Косарева) Анастасія

(Косарева) Анастасія

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1949 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косаревъ Семенъ

Мать: Косарева Евдокія

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Лазарева Елизавета

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Сын: Нефельд Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close