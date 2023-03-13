(Косарева) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косаревъ Семенъ
Мать: Косарева Евдокія
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Лазарева Елизавета
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Сын: Нефельд Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1980