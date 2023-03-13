Нефельд Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефельд Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасія

Смерть
2011
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