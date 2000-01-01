Fošenbauerová (Fošenbauerová) Veronika
Место рожденияPurkarec 48
Дата рождения22.09.1826
Дата смерти29.06.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Purkarec 48
Бракосочетание
20.07.1854
Муж: Fošenbauer František
Purkarec
Рождение ребёнка
17.01.1857
Сын: Fošenbauer Antonín
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: Marie
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
25.03.1862
Дочь: Veronika
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
11.08.1865
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
04.02.1869
Дочь: Kateřina
Отец ребёнка: Fošenbauer František
Jeznice č. 2
Смерть
29.06.1906
Hluboká nad Vltavou 90