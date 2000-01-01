Fošenbauerová (Fošenbauerová) Veronika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFošenbauerová (Fošenbauerová) Veronika

Fošenbauerová (Fošenbauerová) Veronika

avatar

Место рождения

Purkarec 48

Дата рождения

22.09.1826

Дата смерти

29.06.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Purkarec 48
Бракосочетание
20.07.1854

Муж: Fošenbauer František

Purkarec
Рождение ребёнка
17.01.1857

Сын: Fošenbauer Antonín

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: Marie

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
25.03.1862

Дочь: Veronika

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
11.08.1865

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
04.02.1869

Дочь: Kateřina

Отец ребёнка: Fošenbauer František

Jeznice č. 2
Смерть
29.06.1906
Hluboká nad Vltavou 90
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close