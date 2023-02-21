Fošenbauer Antonín
Место рожденияJeznice č. 2
Дата рождения17.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1857
Отец: Fošenbauer František
Мать: Fošenbauerová Veronika
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
29.06.1884
Сын: Fošenbauer Petr
Мать ребёнка: Fošenbauerová Ema (Eva)
Jeznice č. 13
Рождение ребёнка
29.01.1887
Сын: Fošenbauer František
Мать ребёнка: Fošenbauerová Ema (Eva)
Jeznice č. 2
Смерть
Неизвестно