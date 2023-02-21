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Fošenbauer Antonín

Место рождения

Jeznice č. 2

Дата рождения

17.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1857

Отец: Fošenbauer František

Мать: Fošenbauerová Veronika

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
29.06.1884

Сын: Fošenbauer Petr

Мать ребёнка: Fošenbauerová Ema (Eva)

Jeznice č. 13
Рождение ребёнка
29.01.1887

Сын: Fošenbauer František

Мать ребёнка: Fošenbauerová Ema (Eva)

Jeznice č. 2
Смерть
Неизвестно
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