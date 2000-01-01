Fošenbauer František
Место рожденияJeznice 3
Дата рождения23.05.1823
Дата смерти21.04.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1823
Отец: Fošenbauer František
Мать: Fošenbauerova Anna
Jeznice 3
Бракосочетание
20.07.1854
Жена: Fošenbauerová Veronika
Purkarec
Рождение ребёнка
17.01.1857
Сын: Fošenbauer Antonín
Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
20.06.1859
Дочь: Marie
Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
25.03.1862
Дочь: Veronika
Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
11.08.1865
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika
Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
04.02.1869
Дочь: Kateřina
Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika
Jeznice č. 2
Смерть
21.04.1876
Jeznice 2