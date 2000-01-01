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Fošenbauer František

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Место рождения

Jeznice 3

Дата рождения

23.05.1823

Дата смерти

21.04.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1823

Отец: Fošenbauer František

Мать: Fošenbauerova Anna

Jeznice 3
Бракосочетание
20.07.1854

Жена: Fošenbauerová Veronika

Purkarec
Рождение ребёнка
17.01.1857

Сын: Fošenbauer Antonín

Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
20.06.1859

Дочь: Marie

Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
25.03.1862

Дочь: Veronika

Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
11.08.1865

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika

Jeznice č. 2
Рождение ребёнка
04.02.1869

Дочь: Kateřina

Мать ребёнка: Fošenbauerová Veronika

Jeznice č. 2
Смерть
21.04.1876
Jeznice 2
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