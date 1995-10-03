Васюкова (Ивкина) Домна Степановна
Место рожденияд.Хрущево Каверинский Рязанская
Дата рождения1909
Дата смерти03.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Ивкин Степан Иванович
Мать: Ивкина Домна Ивановна
д.Хрущево Каверинский Рязанская
Бракосочетание
1933
Хрущево Рязанской
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Бурычина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич
Приморский край Бухта Павловск
Рождение ребёнка
22.07.1938
Сын: Васюков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич
Приморский край Шкотово
Рождение ребёнка
22.07.1938
Дочь: Ускова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич
Приморский край Шкотово
Рождение ребёнка
04.05.1944
Сын: Васюков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич
д.Хрущево Рязанской
Смерть
03.10.1995
Боровское Кустанайской