Васюкова (Ивкина) Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васюкова (Ивкина) Домна Степановна

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Место рождения

д.Хрущево Каверинский Рязанская

Дата рождения

1909

Дата смерти

03.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Ивкин Степан Иванович

Мать: Ивкина Домна Ивановна

д.Хрущево Каверинский Рязанская
Бракосочетание
1933

Муж: Васюков Михаил Кузьмич

Хрущево Рязанской
Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Бурычина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич

Приморский край Бухта Павловск
Рождение ребёнка
22.07.1938

Сын: Васюков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич

Приморский край Шкотово
Рождение ребёнка
22.07.1938

Дочь: Ускова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич

Приморский край Шкотово
Рождение ребёнка
04.05.1944

Сын: Васюков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Васюков Михаил Кузьмич

д.Хрущево Рязанской
Смерть
03.10.1995
Боровское Кустанайской
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