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Васюков Михаил Кузьмич

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Место рождения

д. Хрущево Каверинский Рязанская обл

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Васюков Кузьма Никитич

Мать: Васюкова Анастасия Павловна

д. Хрущево Каверинский Рязанская обл
Бракосочетание
1933

Жена: Васюкова Домна Степановна

Хрущево Рязанской
Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Бурычина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна

Приморский край Бухта Павловск
Рождение ребёнка
22.07.1938

Сын: Васюков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна

Приморский край Шкотово
Рождение ребёнка
22.07.1938

Дочь: Ускова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна

Приморский край Шкотово
Смерть
?.03.1944
Д.Хрущево Каверинский Рязанская обл
Рождение ребёнка
04.05.1944

Сын: Васюков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна

д.Хрущево Рязанской
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