Васюков Михаил Кузьмич
Место рожденияд. Хрущево Каверинский Рязанская обл
Дата рождения1909
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
д. Хрущево Каверинский Рязанская обл
Бракосочетание
1933
Хрущево Рязанской
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Бурычина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна
Приморский край Бухта Павловск
Рождение ребёнка
22.07.1938
Сын: Васюков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна
Приморский край Шкотово
Рождение ребёнка
22.07.1938
Дочь: Ускова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна
Приморский край Шкотово
Смерть
?.03.1944
Д.Хрущево Каверинский Рязанская обл
Рождение ребёнка
04.05.1944
Сын: Васюков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Васюкова Домна Степановна
д.Хрущево Рязанской