Ивкин Степан Иванович
Место рожденияд.Хрущево Рязанская
Дата рождения01.03.1879
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1879
Отец: Ивкин Иван Алексеевич
Мать: Ивкина Евдокия Ивановна
д.Хрущево Рязанская
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Васюкова Домна Степановна
Мать ребёнка: Ивкина Домна Ивановна
д.Хрущево Каверинский Рязанская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивкина Домна Ивановна
Смерть
1941
п. Русское Кустанайской Боровское