Ивкин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивкин Степан Иванович

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Место рождения

д.Хрущево Рязанская

Дата рождения

01.03.1879

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1879

Отец: Ивкин Иван Алексеевич

Мать: Ивкина Евдокия Ивановна

д.Хрущево Рязанская
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Васюкова Домна Степановна

Мать ребёнка: Ивкина Домна Ивановна

д.Хрущево Каверинский Рязанская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивкина Домна Ивановна

Смерть
1941
п. Русское Кустанайской Боровское
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