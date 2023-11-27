Киргинцев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киргинцева Алла
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киргинцева Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киргинцева Алла