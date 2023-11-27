Киргинцев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиргинцев Евгений

Киргинцев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киргинцева Алла

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киргинцева Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киргинцева Алла

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