Григорьев Андрей Юриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1980
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980
Рождение ребёнка
23.12.2007
Сын: Григорьев Константин Андреевич
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Рождение ребёнка
19.04.2011
Дочь: Григорьева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Рождение ребёнка
15.05.2018
Дочь: Григорьева София Андреевна
Мать ребёнка: Григорьева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Наталья