Григорьев Андрей Юриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Андрей Юриевич

Григорьев Андрей Юриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1980

Отец: Николаев Юрий Михайлович

Мать: Григорьева Юлия Филипповна

Рождение ребёнка
23.12.2007

Сын: Григорьев Константин Андреевич

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Рождение ребёнка
19.04.2011

Дочь: Григорьева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Рождение ребёнка
15.05.2018

Дочь: Григорьева София Андреевна

Мать ребёнка: Григорьева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Наталья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close