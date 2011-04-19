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Григорьева Елизавета Андреевна
Григорьева Елизавета Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.2011
Пол
Женский
Отец
Григорьев Андрей Юриевич
1980 г.р.
Мать
Григорьева (Ильина) Наталья
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2011
Отец:
Григорьев Андрей Юриевич
Мать:
Григорьева Наталья
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