Григорьева (Ильина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Ильина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1984

Отец: Ильин Николай

Мать: Ильина Вера

Рождение ребёнка
23.12.2007

Сын: Григорьев Константин Андреевич

Отец ребёнка: Григорьев Андрей Юриевич

Рождение ребёнка
19.04.2011

Дочь: Григорьева Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Григорьев Андрей Юриевич

Рождение ребёнка
15.05.2018

Дочь: Григорьева София Андреевна

Отец ребёнка: Григорьев Андрей Юриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Андрей Юриевич

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