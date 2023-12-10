Григорьева (Ильина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1984
Отец: Ильин Николай
Мать: Ильина Вера
Рождение ребёнка
23.12.2007
Сын: Григорьев Константин Андреевич
Отец ребёнка: Григорьев Андрей Юриевич
Рождение ребёнка
19.04.2011
Дочь: Григорьева Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Григорьев Андрей Юриевич
Рождение ребёнка
15.05.2018
Дочь: Григорьева София Андреевна
Отец ребёнка: Григорьев Андрей Юриевич
Бракосочетание
Неизвестно